Японские ученые «оживили» огромного стального робота

В Японии официально представили гигантского движущегося робота по имени Гундам. Этот исполин ростом 18 метров в высоту и весит почти 25 тонн.

Железная машина самостоятельно может ходить, приседать и выполнять простые движения. Ее создавали почти год, и вот теперь это не просто робот, а масштабный комплекс.

Там есть обзорная площадка, выставочный зал, где посетители смогут узнать подробности создания трансформера и даже почувствовать себя пилотом гигантского робота.