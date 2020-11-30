В стране и мире Опубликовано видео задержания экс-главы Минздрава Иркутской области Роман Захаров По версии следствия, Наталия Ледяева, ее сын, а также еще несколько человек похитили 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» По подозрению в крупном мошенничестве задержана бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области», - информирует ведомство. По версии следствия, экс-чиновница, ее сын, а также еще несколько человек похитили 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Ледяева при этом использовала служебное положение для одобрения контракта, хотя и знала заведомо о том, что продукция поставщика не соответствует требованиям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика