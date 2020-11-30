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Опубликовано видео задержания экс-главы Минздрава Иркутской области

Роман Захаров
17:35 30.11.2020
По версии следствия, Наталия Ледяева, ее сын, а также еще несколько человек похитили 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По подозрению в крупном мошенничестве задержана бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области», - информирует ведомство.

По версии следствия, экс-чиновница, ее сын, а также еще несколько человек похитили 25 миллионов рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Ледяева при этом использовала служебное положение для одобрения контракта, хотя и знала заведомо о том, что продукция поставщика не соответствует требованиям. 

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