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Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Светлана Иванова
17:32 30.11.2020
Речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.
Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Государственные и муниципальные служащие не должны иметь второе гражданство. Соответствующий проект внес в Госдуму российский президент Владимир Путин. Данная мера обозначена как развитие норм Конституции.

Как отмечается в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, проект федерального закона предполагает уточнение ряда положений законодательных актов РФ.

В частности, как указано в пояснительной записке к документу, будут введены ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Также предполагаются изменения и в Трудовом кодексе. В новом законопроекте, внесенном Путиным, на работников госорганов или органов местного самоуправления налагается обязанность сообщать работодателю о том, что они имеют иностранное гражданство или подданство. О прекращении гражданства РФ или его отсутствии также придется сообщать руководству в письменной форме.

Указанные изменения будут действовать для должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Ранее Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обратил внимание на проблему с динамикой доходов населения в стране. По словам главы государства, везде по стране нужно заботиться о доходах населения, ведя, прежде всего, многовекторную работу, направленную на создание новых рабочих мест и реализацию инвестиционных проектов.

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