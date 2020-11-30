В Минобрнауки пообещали сохранить места в вузах для иностранных студентов

Иностранных студентов не будут отчислять из российских высших учебных заведений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Министерство образования и науки опровергло сообщения о том, что около двух тысяч иностранцев якобы могут лишиться своих мест из-за того, что они у них нет возможности попасть на территорию нашей страны в условиях пандемии.

Никаких массовых жалоб на неправомерные действия в ведомство не поступало. Все бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, пообещали в пресс-службе министерства.