В Минобрнауки пообещали сохранить места в вузах для иностранных студентов
В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили о том, что все бюджетные места будут сохранены за студентами.
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Иностранных студентов не будут отчислять из российских высших учебных заведений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Министерство образования и науки опровергло сообщения о том, что около двух тысяч иностранцев якобы могут лишиться своих мест из-за того, что они у них нет возможности попасть на территорию нашей страны в условиях пандемии.
Никаких массовых жалоб на неправомерные действия в ведомство не поступало. Все бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, пообещали в пресс-службе министерства.