Спецпредставитель президента объяснил свое предложение заварить мусоропроводы

В Государственной думе оценили предложение заварить мусоропроводы во всех российских многоэтажках. С такой инициативой выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По мнению чиновника, это должно стимулировать граждан к раздельному сбору мусора.

«Заваривание мусоропроводов на экологии никак не отразится, а отразится раздельный сбор мусора. На самом деле необходимо какие-то создать условия для граждан, чтобы чуть-чуть подтолкнуть их к тому, что нужно в разные пакеты и разные мусорные баки ну или хотя-бы где-то складировать», - рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.

Комментируя свою инициативу, Сергей Иванов особо подчеркнул, что для ее осуществления необходимо сначала заручиться согласием всех жильцов в подъезде.

Именно поэтому чиновник настаивает на постепенном внедрении экологических новшеств. В качестве первого шага Иванов предложил не обустраивать мусоропроводы в новостройках.