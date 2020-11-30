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Спецпредставитель президента объяснил свое предложение заварить мусоропроводы

Ян Брацкий
17:16 30.11.2020
По мнению автора инициативы, данный шаг стимулирует россиян к раздельному сбору мусора и положительно скажется на экологической ситуации.
Спецпредставитель президента объяснил свое предложение заварить мусоропроводы
© Фото: mats cato, Pixabay

В Государственной думе оценили предложение заварить мусоропроводы во всех российских многоэтажках. С такой инициативой выступил специальный представитель президента России по вопросам  природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По мнению чиновника, это должно стимулировать граждан к раздельному сбору мусора.

«Заваривание мусоропроводов на экологии никак не отразится, а отразится раздельный сбор мусора. На самом деле необходимо какие-то создать условия для граждан, чтобы чуть-чуть подтолкнуть их к тому, что нужно в разные пакеты и разные мусорные баки ну или хотя-бы где-то складировать», - рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов.

Комментируя свою инициативу, Сергей Иванов особо подчеркнул, что для ее осуществления необходимо сначала заручиться согласием всех жильцов в подъезде.

Именно поэтому чиновник настаивает на постепенном внедрении экологических новшеств. В качестве первого шага Иванов предложил не обустраивать мусоропроводы в новостройках.

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