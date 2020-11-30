Пашинян и Мишустин обсудили по телефону российско-армянские отношения
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках телефонных переговоров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.
«По инициативе премьер-министра Никола Пашиняна состоялся телефонный разговор с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся повестки армяно-российских союзнических отношений», - сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Российский премьер проинформировал своего коллегу о планах внести предложение о дистанционном режиме проведения очередного заседания Евразийской экономической комиссии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Встреча запланирована на четвертое декабря.