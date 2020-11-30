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Ученые рассказали, какие пациенты с COVID-19 являются наиболее опасными

Роман Захаров
16:05 30.11.2020
По мнению специалистов из Турции, наибольшую опасность для окружающих представляют пациенты с бессимптомной формой течения коронавируса.
Ученые рассказали, какие пациенты с COVID-19 являются наиболее опасными
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Турецкие ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом, которые переносят болезнь в бессимптомной форме, являются более заразными в сравнении с теми, у кого наличие инфекции выражено характерными признаками.

Специалисты из Института общественного здравоохранения Турции провели исследование, в рамках которого изучили данные 60 пациентов в возрасте от 3 до 64 лет с подтвержденным COVID-19, проходивших лечение под наблюдением медиков в мае 2020 года. У них были взяты пробы из носоглотки, ротовой полости, слюны, кишечника, а также анализы мочи и крови для оценки вирусной нагрузки SARS-CoV-2. Этот показатель прямо пропорционален числу вирусных частиц в организме - чем он выше, тем с большей вероятностью больной может заразить окружающих.

Выяснилось, что у 25% обследованных заболевание не сопровождалось симптомами, а максимальное время с момента заражения до обращения к врачу составило 14 дней.

«Было установлено, что вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов была существенно выше (p = 0,0141), чем у переносивших инфекцию со стандартными признаками. Достоверное снижение количества вирусных частиц наблюдалось при более сложной форме течения болезни. Также выяснилось, что вирусная нагрузка у возрастных пациентов ниже в сравнении с молодыми», - приводит журнал Infection слова ведущего автора работы доктора Имрана Гасаноглу.

При этом медик добавил, что по меньшей мере одно сопутствующее заболевание было найдено у восьми обследованных. У семи пациентов с бессимптомным течением болезни компьютерная томография грудной клетки показала наличие «матового стекла». Предельный срок выздоровления всех участников исследования составил 21 день.

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