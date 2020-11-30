Защита Атамбаева рассматривает варианты его освобождения из колонии
Адвокат бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерен добиваться освобождения своего подзащитного из колонии. Уголовное дело политика было отправлено на пересмотр.
«Завтра адвокаты начнут поднимать вопрос об освобождении Атамбаева из ИК-47. Если дело отправляется на повторное рассмотрение, то в соответствии с законодательством мой подзащитный должен быть освобожден из исправительной колонии», - цитирует ТАСС слова адвоката Сергея Слюсарева.
Атамбаев отбывает наказание в виде 11 лет и двух месяцев колонии по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее Верховный суд Киргизии отменил приговоры по данному делу и направил его на новое рассмотрение.
Кроме того, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. По данному делу экс-президенту Киргизии может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.