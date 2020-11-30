На обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв

Сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали самую мощную за последние три года вспышку. Как сообщили в учреждении, взрыв произошел накануне, 29 ноября 2020 года, около 16.00 по московскому времени.

Явлению присвоили балл М4.4. В лаборатории пояснили, что это четвертый показатель исходя из пятибалльной системы вспышек и до этого случая более мощный взрыв на Солнце был задокументирован только однажды - осенью 2017 года.

Ученые предполагают, что в действительности вспышка была гораздо более мощной, однако более достоверные результаты получить сложно из-за места, где произошло космическое явление. Так, центр взрыва находился за левым краем солнечного диска, то есть на обратной, невидимой с Земли стороне светила. Поэтому, как предполагают исследователи, вспышка на самом деле может относиться к высшему классу X.

Расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю, подчеркнули в лаборатории. Заряженные частицы и облака плазмы, выброшенные с Солнца, пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.