В аэропорту Сочи рассказали о наказании грузчиков, дразнивших собаку в переноске

Пресс-служба аэропорта Сочи извинилась перед хозяйкой собаки за то, что грузчики дразнили животное в багажном отделении. Выяснить это удалось при помощи видеокамеры, установленной в переноске.

Мужчины сначала начали дразнить животное, а потом несколько раз оскорбили пса.

«Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта. В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца. Мы приносим и принесли уже свои извинения владельцу собаки», - передает слова пресс-службы воздушной гавани «360».

Виновные сотрудники понесут дисциплинарное взыскание, добавили в ведомстве. Кроме того, специально приглашенный кинолог проведет тренинг со всеми работниками грузового отделения.

Случай в сочинском аэропорту во многом уникальный, так как согласно законодательству, юридической разницы между животным и багажом нет.

«К сожалению, в законодательстве нет разграничения по перевозке домашних животных и багажа. Ответственность предусмотрена только в случае потери или повреждения багажа. В любом случае такое поведение сотрудников аэропорта недопустимо. Их ключевая задача - взять клетку и погрузить. Дразнить животных - некорректно. Им максимум грозит выговор, но не увольнение», - объяснил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

О проблеме хозяйка собаки рассказала на своей странице в социальных сетях отметив, что в большинстве случаев такое поведение персонала аэропортов остается безнаказанным.