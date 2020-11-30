Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, которому ранее было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева отправили на новое рассмотрение.

«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», - сообщил РИА Новости представитель канцелярии суда.

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил данное решение в силе.

Кроме того, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. По данному делу экс-президенту Киргизии может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.