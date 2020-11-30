«Не надо истерик»: летчик оценил сообщения о том, что в десятках аэропортов России самолеты будут сажать по бумажным картам

Заслуженный летчик РФ Олег Серов в разговоре со «Звездой» заявил, что взлеты и посадки при помощи диспетчеров и бумажных карт не стоит считать «слепыми». Он также добавил, что пилотам, которые не в состоянии работать в таких условиях, нет места в авиации.

«Это же не вслепую. Мы привыкли к этой автоматике, что там думать не надо. А как мы раньше смотрели? Есть аэронавигационные сборники. Там все понятно написано для любого дурака. Там написан паспорт аэродрома. Если ты умеешь читать, не забыл буквы, делаешь все. Для нормального человека сложностей никаких нет», - сказал ветеран гражданской авиации.

По словам Серова, у профессионального пилота работа в таких условиях не должна вызывать беспокойства.

«Поэтому не надо истерик вот этих всех. Если они не привыкли работать в таких тяжелых условиях, то пусть сидят дома со своими мамочками... Просто истерик не надо закатывать, надо просто работать и соответствовать своему назначению», - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца декабря пилотам придется взлетать и сажать самолеты более чем на 30 аэродромах при помощи диспетчеров и бумажных сборников, так как поставщики аэронавигационных данных не успели внести информацию о некоторых аэропортах в новую систему полетов. О каких именно воздушных воротах идет речь, на данный момент неизвестно.

Как сообщает РБК, один из крупнейших поставщиков навигационных данных для российских авиакомпаний Jeppesen сообщил, что компания не смогла внести изменения в базу данных, так как они появились слишком поздно.

В свою очередь, в Росавиации заявили, что никаких рисков для обеспечения безопасности полетов нет.

«В настоящее время можно констатировать, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания… к вводу новой структуры готов в полном объеме. Никаких рисков для обеспечения безопасности полетов не существует», - сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Об утверждении новой структуры воздушного движения стало известно в 2019 году. Изменения касаются всех аэродромов в Европейской части России и некоторых на Урале. Новая схема вводит 242 новых участка воздушных трасс и меняет воздушную навигацию. Предполагается, что, таким образом, удастся уменьшить задержки самолетов, а также оптимизировать расход топлива и облегчить работу диспетчеров.