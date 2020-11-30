Дым и пепел: кадры извержения вулкана Левотоло в Индонезии

В Индонезии пробудился вулкан Левотоло. Он выбросил огромный столб пепла на высоту четырех километров, и его активность сейчас продолжается.

Небо заволокло густым черным дымом. Власти запретили полет воздушных судов, местный аэропорт временно закрыли. Несколько тысяч жителей срочно эвакуировали. Всем, кто находится в радиусе четырех километров от вулкана, рекомендуют запастись масками и защитными средствами для кожи и глаз. Эксперты не исключают возможного извержения и выбросов лавы.

Ранее сообщалось о начале извержения вулкана Стромболи, расположенного на одноименном острове недалеко от Сицилии. Вулкан выбросил в небо столб пепла, которым вскоре засыпало близлежащие населенные пункты. Последнее извержение Стромболи было зафиксировано 11 лет назад.