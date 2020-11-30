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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результаты лечения

Ян Брацкий
14:40 30.11.2020
Сейчас мать с дочерью уедут на родину в США, но после окончательного восстановления вернутся в Россию для продолжения лечения.
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результаты лечения
© Фото: luna.love.hope, Instagram

Мать американской девочки Луны Феннер, которая обрела известность из-за большого родимого пятна на лице, показала результаты операции и рассказала, как проходит реабилитация маленькой пациентки российских врачей.

Фотографию дочери женщина разместила на своей странице в Instagram. На снимке видно, что заживление тканей проходит успешно, а площадь «пятна Бэтмена» значительно сократилась.

 
 
 
 
 
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Публикация от ♥️ Luna ♥️ Mãe no Controle 👀 (@luna.love.hope)

По словам матери, на левой ноге девочки есть небольшая отметина - место, откуда взяли кожу для трансплантата. Такие же отметки есть и на другой ноге, откуда врачи брали кожу для носа.

Кэрол Феннер рассчитывает вернуться домой 9 декабря, о чем женщина сообщила в интервью «АиФ-Юг». Дата следующей операции пока неизвестна, отметил исполнительный директор краснодарской клиники ФДТ Андрей Алексуткин. Девочка должна восстановиться и вновь приехать с матерью в Россию.

У Луны Феннер диагностирован меланоцитарный невус, который покрывает практически все лицо. На родине ребенка в США лечение стоит более 400 тысяч долларов и предполагает около 80 операций. Краснодарские врачи предложили более щадящий метод. За проведенный в России год малышка перенесла несколько операций.

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