Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала результаты лечения

Мать американской девочки Луны Феннер, которая обрела известность из-за большого родимого пятна на лице, показала результаты операции и рассказала, как проходит реабилитация маленькой пациентки российских врачей.

Фотографию дочери женщина разместила на своей странице в Instagram. На снимке видно, что заживление тканей проходит успешно, а площадь «пятна Бэтмена» значительно сократилась.

По словам матери, на левой ноге девочки есть небольшая отметина - место, откуда взяли кожу для трансплантата. Такие же отметки есть и на другой ноге, откуда врачи брали кожу для носа.

Кэрол Феннер рассчитывает вернуться домой 9 декабря, о чем женщина сообщила в интервью «АиФ-Юг». Дата следующей операции пока неизвестна, отметил исполнительный директор краснодарской клиники ФДТ Андрей Алексуткин. Девочка должна восстановиться и вновь приехать с матерью в Россию.

У Луны Феннер диагностирован меланоцитарный невус, который покрывает практически все лицо. На родине ребенка в США лечение стоит более 400 тысяч долларов и предполагает около 80 операций. Краснодарские врачи предложили более щадящий метод. За проведенный в России год малышка перенесла несколько операций.