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Российские школьники назвали нелюбимые блюда в столовой

Анна Касаткина
14:30 30.11.2020
Более 50% опрошенных ребят недовольны качеством еды в школьных столовых.
Российские школьники назвали нелюбимые блюда в столовой
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press

Российские учащиеся назвали свои самые нелюбимые блюда из школьной столовой. В список попали рыбные котлеты, гороховое пюре и «серый омлет», рассказала исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева.

«Мы провели опрос, как ребята относятся к тому, что они едят, как они едят. Самые нелюбимые блюда у школьников - рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и "серый омлет"», - отметила Плещева на презентации проекта РДШ «Шеф в школе: перезагрузка школьного питания».

Она добавила, что размером порций в столовой недовольны 30% из 3,5 тысячи ребят, участвовавших в опросе. Имеют претензии к качеству еды более 50%, а 48,2% рассказали, что еду не всегда подают в нужной температуре. Около 33% назвали неудовлетворительным санитарное состояние столовой, сообщает ТАСС.

В будущем РДШ планирует представить рейтинг школьных столовых, отметила Плещева. Поучаствовать в его составлении в качестве дегустаторов могут школьники со всей страны - для этого надо зарегистрироваться в проекте «Шеф в школе».

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