В России могут запретить платные парковки при режиме повышенной готовности или ЧС

В понедельник, 30 ноября, в Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает отмену оплаты за парковки во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«В особых ситуациях, когда личный транспорт становится безопаснее общественного, парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, должна быть бесплатной. Все по закону», - написал Нилов в своем официальном аккаунте.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается внести изменения в статью 12 ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации». Это особенно необходимо сделать в условиях пандемии коронавируса, когда многие россияне в целях сохранения своего здоровья пересели с общественного транспорта в личные автомобили, и вынуждены оставлять свои транспортные средства на платных парковках, уточняется в документе.

«Учитывая, что пандемия имеет долговременный характер, проблема, связанная с необходимостью использования платных парковок в условиях снижения доходов, будет только усугубляться», - говорится в документе.

Ранее депутаты предлагали разрешить региональным властям вводить запрет на платные парковки возле школ, больниц, стадионов, других социальных объектов, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.