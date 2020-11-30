Умер основатель бренда «Б.Ю. Александров»

Умер основатель знаменитого бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров. Об этом сообщили на сайте Молочного союза России.

«Руководство и коллектив союза, молочная отрасль выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу», - говорится в сообщении.

Российскому бизнесмену было 73 года. Ранее сообщалось, что в начале ноября у него диагностировали коронавирус, а к концу месяца Александрова госпитализировали в тяжелом состоянии.

Борис Александров - президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», который известен глазированными сырками. Бизнесмен был единственным в России трижды лауреатом премии «Предприниматель года» - за 2004, 2006, 2007 годы.