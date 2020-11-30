Путин потребовал от чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на проблему с динамикой доходов населения в стране. Заявление он сделал на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», - сказал Путин.

По словам президента, это многовекторная работа, которая связана с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов.

Он выразил надежду, что конкретно в Бурятии тенденция с увеличением объемов инвестиций «даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера».