Рособрнадзор исключил сокращение числа сдаваемых предметов на ЕГЭ

В Рособрнадзоре не обсуждают ограничения по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору», - уточнили в ведомстве, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что возможные изменения процедуры проведения экзаменов в настоящее время обсуждаются с правительством РФ, Минпросвещения, а также Роспотребнадзором.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что решение о сроках проведения Единого государственного экзамена в 2021 году будет принято до конца текущего года. Также до конца 2020-го будут определены и сроки проведения Основного государственного экзамена для 9-х классов.