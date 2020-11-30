Исследователи поймали «лох-несское чудовище»

Шотландские ученые выловили из озера Лох-Несс гигантскую колючую форель. Исследователи окружного Совета по лососевому промыслу Несса и центра экологии и природной среды Университета Глазго чипировали огромную рыбу и других ее собратьев, чтобы выяснить больше информации об этом виде, передает BBC.

«Настоящее лох-несское чудовище, в самом расцвете сил», - пошутили ученые.

Теперь образ жизни Брута, как прозвали гиганта ученые, будут отслеживать, чтобы узнать, куда он передвигается, какие условия предпочитает и с какими видами контактирует.

Колючая форель встречается в глубоководных озерах Шотландии. Как правило, представителей этого вида можно увидеть только во время нереста. Во время охоты рыба погружается за добычей на глубину до 30 метров. Основной рацион Брута и его собратьев - рыба арктический голец.

Семикилограммовый 84-сантиметровый Брут оказался самым большим представителем вида, выловленным в озере. Особи примерно 12 лет. К слову, всего продолжительность жизни этих рыб - около 20 лет.