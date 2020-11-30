В Кремле оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Москвы на возможное назначение новым пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки. По его словам, в России надеются на нормализацию отношений с США, но внешнюю политику формирует не пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что в случае победы на выборах президента Джо Байден готов предложить Псаки пост пресс-секретаря Белого дома.

«С точки зрения двусторонних российско-американских отношений: вы знаете, что пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику, внешнюю политику формулирует глава государства. По крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит от президента США», - отметил Песков.

Он добавил, что в Москве традиционно надеются на то, что в Вашингтоне «появится политическая воля» для улучшения двусторонних отношений, однако пока этого не произошло.