Страшные деньги: на Кубани нашли на кладбище тайник с 50 млн рублей

В рамках расследования дела о коррупции в отношении заместителя руководителя электросетевой компании на кладбище в Краснодаре был обнаружен тайник, в котором хранилось более 50 млн рублей. По версии следствия, они могли быть добыты подозреваемым преступным путем. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального УФСБ пресекли попытку посредничества в передаче взятки в размере 10 млн рублей заместителем руководителя электросетевой компании Кубани. Следователи обыскали кабинет и дом подозреваемого, в результате чего было изъято более 20 млн рублей, 100 тыс. американских долларов, около 10 люксовых часов.

Напомним, что суд в Краснодарском крае арестовал на время предварительного следствия замруководителя электросетевой компании, которого подозревают в посредничестве в передачи взятки в размере 10 млн рублей.