Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение
Также высшие учебные заведения сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут попасть в РФ из-за ограничений.
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В Минобрнауки РФ заявили, что все вузы в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.
«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах переведены на удаленное обучение», - говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
Также отмечается, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений и испытывают сложности с удаленным обучением.
Ранее сообщалось, что в Москве дистанционное обучение в 6-11-х классах было продлено еще на две недели в связи с эпидемиологической обстановкой в столице. Школьники продолжат учиться из дома до 6 декабря.