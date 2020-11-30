Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

В Минобрнауки РФ заявили, что все вузы в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах переведены на удаленное обучение», - говорится в сообщении в соцсетях ведомства.

Также отмечается, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений и испытывают сложности с удаленным обучением.

Ранее сообщалось, что в Москве дистанционное обучение в 6-11-х классах было продлено еще на две недели в связи с эпидемиологической обстановкой в столице. Школьники продолжат учиться из дома до 6 декабря.