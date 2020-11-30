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Мишустин продлил на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Виктория Ивашечкина
12:06 30.11.2020
По словам премьер-министра РФ, этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российское правительство приняло решение продлить до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса на один год - до 31 декабря 2021 года», - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. Мишустин также подчеркнул, что в малом бизнесе заняты миллионы людей и задача государства продолжить их поддержку в тяжелое время.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ продлил мораторий на банкротство до начала января 2021 года. Данное решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей.

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