СМИ сообщили о происхождении оружия, которым был убит иранский физик-ядерщик

Оружие, которое применялось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле. Об этом телеканалу Press TV сообщил собственный источник.

Происхождение оружия удалось установить по его фрагментам, собранным на месте теракта. Оружие имеет логотип и технические характеристики военной промышленности Израиля, пояснил источник.

Телеканал также сообщил о новых зацепках по делу, которым располагает Министерство разведки Ирана. Речь идет о личности преступников, причастных к убийству Фахризаде. Отмечается, что эта информация «будет обнародована очень скоро».

Двадцать седьмого ноября под Тегераном был убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде. Физик-ядерщик погиб в результате взрыва и стрельбы рядом с его автомобилем. По мнению иранского президента, за произошедшим стоит Израиль.