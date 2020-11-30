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На севере Англии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Анна Панцулая
12:45 30.11.2020
Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа заявили власти Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландов.
На севере Англии зафиксирована вспышка птичьего гриппа
© Фото: Marco de Winter, Unsplash.com

В Англии зафиксировали вспышку птичьего гриппа на ферме по выращиванию индеек в графстве Северный Йоркшир. Правительство Великобритании сообщило, что все 10 500 птиц на ферме будут убиты, чтобы ограничить распространение штамма H5N8. В настоящее время проводится подробное расследование, чтобы определить источник вспышки. Вокруг зараженного участка была создана временная зона контроля длиной 3 и 10 км, чтобы снизить риск распространения болезни.

«Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на индюшиной ферме около города Норталлертон 28 ноября. Все 10,5 тыс. птиц будут уничтожены, чтобы остановить распространение вируса», - сообщило министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

В ведомстве также выразили уверенность, что вспышка не повлияет на наличие индейки в продовольственных магазинах в преддверии Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.

Минздрав Великобритании и Агентство по пищевым стандартам заверили потребителей, что птичий грипп не представляет высокого риска для людей и что правильно приготовленные продукты из птицы, включая яйца, безопасны для употребления в пищу.

Главный ветеринарный врач Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс, которая консультирует правительство по вопросам защиты животных, заявила, что были предприняты «немедленные шаги», чтобы остановить распространение болезни.

«Птицеводы должны быть бдительны при любых признаках заболевания, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и обеспечивать хорошую биозащиту своих помещений»,- сказала Миддлмисс.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа в Европе сообщили власти Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, где в рамках борьбы с распространением вируса было принято решение уничтожить более 200 тыс. куриц.

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