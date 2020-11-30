В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

В ВОЗ заявили, что конец пандемии COVID-19 - это не вопрос ближайших месяцев, для этого всему миру нужно будет пройти долгий путь.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что окончания пандемии можно ждать, в частности, когда будет достаточный уровень иммунитета при использовании вакцины.

«Когда будем адаптировать свое поведение к тому (пониманию), что вирус находится в популяции. Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», - отметила специалист, передает ТАСС.

По ее словам, путь к этому предстоит длинный. Борьба с коронавирусом, как отметила Вуйнович, «не стометровый бег, а это, скорее, марафон».

Ранее в ВОЗ отметили, что вакцину от COVID-19 должны получить 70% населения планеты. Только в этом случае пандемия коронавируса в мире закончится. Также подчеркивалось, что вакцина обязательно должна быть безопасной и эффективной.