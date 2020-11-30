Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов останется в СИЗО до марта. Решение о продлении срока заключения принял Лефоротовский суд Москвы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, имеющихся в материалах дела.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта 2021 года», – сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сафронова задержали в Москве 7 июля и предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов свою вину не признает.

До назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ранее в ФСБ сообщили, что расследование против Сафронова не имеет отношения к его журналистской деятельности.