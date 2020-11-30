Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову

Анна Касаткина
12:24 30.11.2020
Советник главы «Роскосмоса» останется в СИЗО до 7 марта.
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов останется в СИЗО до марта. Решение о продлении срока заключения принял Лефоротовский суд Москвы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, имеющихся в материалах дела.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 марта 2021 года», – сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сафронова задержали в Москве 7 июля и предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сафронов свою вину не признает.

До назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в мае Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ранее в ФСБ сообщили, что расследование против Сафронова не имеет отношения к его журналистской деятельности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:33 В стране и мире
Сразу три российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
10:41 В стране и мире
Видео
Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор
10:37 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания бывших членов банды Басаева и Хаттаба
09:40 В стране и мире
В Минтруде прокомментировали информацию о проверке дополнительных доходов пенсионеров
08:30 В стране и мире
Видео
В ГИБДД рассказали о принципе изменения теоретической части экзамена на права
Популярное
Популярное
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Видео
Секунда на спасение: бегуна из Бобруйска едва не убил перевернувшийся автомобиль
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.