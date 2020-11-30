Эколог объяснил, когда розетки становятся опасными

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, как минимизировать воздействие электромагнитного излучения в собственной квартире.

Во-первых, следует проверить, заземлены ли розетки. Это можно определить по внешнему виду розеток, о чем свидетельствует присоединенный к ним заземляющий контакт. В большинстве современных домов розетки заземляют, чтобы снизить вред от электромагнитного излучения. Однако в постройках старого жилищного фонда такая проблема осталась.

«Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полуметра излучение падает и практически не воздействует на человека», - сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Во-вторых, стоит распутать удлинители и телефонные адаптеры и не давать им спутываться.

«Если удлинители свернуты в катушку, они - источник сильного электромагнитного изучения. Лучше укладывать их змейкой, не допускать сильного переплетения проводов», - добавил эколог.

Кроме того, он посоветовал не перегружать удлинители бытовой техникой, отмечая, что в этом случае электромагнитное излучение будет больше полутора метров.

В-третьих, стоит отключать адаптеры от сетей питания. По мнению Ястребцева, не стоит ставить телефон на подзарядку ближе чем на полметра-метр от головы. Этим часто злоупотребляют люди во время ночного сна.

В-четвертых, расположить спальные места как можно дальше от внешнего кабеля, который проходит к распределительному электрическому щитку. Безопасным считается расстояние в три метра. В-пятых, по возможности при замене электропроводки стоит провести заземление.