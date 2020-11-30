Стали известны подробности исчезновения таинственного монолита в США

В США загадочный серебристый монолит, обнаруженный среди скал в пустыне на юго-востоке штата Юта, исчез. Об этом сообщило Бюро землепользования штата Юта на странице в Facebook.

«Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена с земель штата», - говорится в сообщении.

Корреспондент издания The Salt Lake Tribune, отправившись на место пропажи, подтвердил отсутствие монолита. По его словам, от артефакта остались лишь металлический треугольник и отверстие в основании конструкции.

Ранее представитель галереи в Нью-Йорке сообщил, что металлический монолит является арт-объектом художника Джона МакКракена.

Местонахождение объекта не разглашалось, так как власти заявили, что не хотят, чтобы искатели-энтузиасты блуждали в отдаленной местности. По некоторым предположениям, произведение искусства убрали именно власти штата, чтобы не приходилось спасать туристов, затерявшихся в малоизвестных им местах.

Житель Колорадо Риккардо Марино сообщил Salt Lake Tribune, что накануне вечером по дороге к объекту видел грузовик, перевозивший огромный прямоугольный предмет, после чего артефакта на месте обнаружения не было.

Впервые серебристый монолит был обнаружен 18 ноября сотрудниками Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта. Они облетали территорию на вертолете, помогая Отделу природных ресурсов вести подсчет снежных баранов на юго-востоке штата, когда заметили необычный объект.