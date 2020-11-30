Секунда на спасение: бегуна из Бобруйска едва не убил перевернувшийся автомобиль

В Бобруйске вышедший на пробежку мужчина чудом избежал гибели, когда менее чем в метре от него перевернулся автомобиль. Кадры спасения запечатлела камера видеонаблюдения.

По данным местных СМИ, инцидент произошел у шиномонтажной мастерской на улице Батова. Водитель Kia Sorrento на летних шинах не справился с управлением на присыпанной снегом дороге и перевернулся.

На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлен сам момент ДТП. Машину заносит, и она летит прямо на мужчину, однако в последний момент он замечает неладное и отскакивает.

В автомобиле никто не пострадал, все были пристегнуты ремнями безопасности. Спортсмен после происшествия вернулся на дистанцию.