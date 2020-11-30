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«Полноценной зимы пока нет»: синоптик рассказал о похолодании в регионах России

Виктория Ивашечкина
11:34 30.11.2020
По словам специалиста, устойчивый снежный покров будет наблюдаться пока только в восточных регионах Европейской части страны.
«Полноценной зимы пока нет»: синоптик рассказал о похолодании в регионах России
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Звезде» о похолодании в ряде российских регионов на текущей неделе. По словам специалиста, на территории Европейской части России температура воздуха будет примерно на 5 градусов ниже нормы.

«Хотя температура ненамного понизится на 4-5 градусов ниже нормы, тем не менее похолодание охватит всю Европейскую часть России за исключением западных и северо-западных регионов. В том числе и центр Европейской части России. Ожидаем похолодание в конце текущей недели», - отметил Синенков.

По его словам, уже в среду-четверг в столичном регионе температура понизится до значений, близких к норме. Это значит, что в дневные часы будет до 1-3 градусов ниже нуля, а в конце недели ожидается 3-5 градусов ниже нуля.

«По ночам минус 5-7 градусов. В выходные даже до минус 10 местами не исключено. Но это вполне естественный процесс для начала декабря. Температура будет всего на 2-3 градуса ниже нормы», - объяснил специалист.

Однако высота снежного покрова в восточных регионах Европейской части России будет более устойчивой, а в центре снега будет значительно меньше. По словам Синенкова, пока полноценной зимы можно не ожидать.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в нескольких регионах России будет аномально холодно. Так, в Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях, в Татарстане синоптики ожидают холодную погоду с отклонениями от нормы на 5-10 градусов. 

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