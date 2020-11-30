В стране и мире Сразу три российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО Светлана Иванова С-500, С-300В4 и С-400 расположились на первом, втором и третьем местах американского рейтинга. © Фото: Минобороны РФ Журнал Military Watch составил рейтинг пяти лучших средств противовоздушной обороны. Авторы материала по достоинству оценили российские ПВО, расположив их на трех верхних позициях списка. Возглавляет рейтинг С-500. Журнал отмечает, что принципиальным отличием С-500 от ее предшественников - С-400 и С-300 - является ориентированность на поражение высокоценных целей, включая спутники, баллистические ракеты и тяжелые самолеты поддержки, подобные E-3 Sentry AWACS platforms. Вторую строчку занимает зенитный ракетный комплекс С-300В4. Конкурентными преимуществами С-300В4 называют мобильность и короткий срок передислокации. На третьем месте разместилась самая универсальная российская система ПВО С-400, хорошо оснащенная для поражения всевозможных целей практически на всех дальностях. На четвертом и пятом местах журнал разместил американо-израильскую систему David’s Sling и китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9B. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика