Сразу три российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Журнал Military Watch составил рейтинг пяти лучших средств противовоздушной обороны. Авторы материала по достоинству оценили российские ПВО, расположив их на трех верхних позициях списка.
Возглавляет рейтинг С-500. Журнал отмечает, что принципиальным отличием С-500 от ее предшественников - С-400 и С-300 - является ориентированность на поражение высокоценных целей, включая спутники, баллистические ракеты и тяжелые самолеты поддержки, подобные E-3 Sentry AWACS platforms.
Вторую строчку занимает зенитный ракетный комплекс С-300В4. Конкурентными преимуществами С-300В4 называют мобильность и короткий срок передислокации.
На третьем месте разместилась самая универсальная российская система ПВО С-400, хорошо оснащенная для поражения всевозможных целей практически на всех дальностях.
На четвертом и пятом местах журнал разместил американо-израильскую систему David’s Sling и китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9B.