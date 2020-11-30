«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре со «Звездой» заявил, что информация о том, что новый украинский танк «Нота» станет «убийцей» российской «Арматы», является «теоретическим блефом».

«На Украине практически полностью загублено то великое танкостроение. Утеряна школа, умерли или ушли на пенсию конструкторы. Надо отдать должное, что украинцы даже на развалинах своего военно-промышленного комплекса пытаются что-то делать. Если бы у них была возможность создать приличный танк, они бы его уже давным-давно создали»,- сказал эксперт.

По словам военного обозревателя, к данной модели украинского танка есть еще большое количество вопросов.

«Нужно внимательно смотреть, что там за двигатель, что там за пушка, какая концепция танка, что там за пулеметы, есть ли у него динамическая защита, как расположена броня, что там за ходовая часть», - заявил Баранец.

Военный эксперт подчеркнул, что модель танка еще нуждается в изучении. Баранец вместе с другими специалистами собирается подробнее рассмотреть модель украинской «Ноты», чтобы уже на квалификационном уровне оценить ее.

Ранее на Украине представили трехмерную модель танка «Нота», который, по словам экспертов из Киева, станет надеждой танковой промышленности страны в последующие годы. По словам украинского эксперта по вопросам бронетехники Сергея Березуцкого, новинкой уже заинтересовались в Саудовской Аравии. Эксперт также отметил, что танк может быть оснащен орудиями НАТО.