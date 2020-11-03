Посольство РФ в Австрии выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Вене

Российские дипломаты в Вене выясняют, есть ли среди пострадавших при стрельбе у синагоги граждане РФ. Ранее местные СМИ сообщили о семи убитых.

«Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших», - цитирует ТАСС заявление посольства.

Сейчас в Вене мобилизованы сотрудники всех силовых ведомств. Группа вооруженных людей, параллельно со стрельбой у синагоги, захватила в заложники посетителей ресторана в другом районе города. О требованиях злоумышленников ничего не известно.

Власти Вены обратились к горожанам с просьбой оставаться дома, не подходить к окнам и не выходить на улицу. В министерстве внутренних дел Австрии не исключают версию теракта при стрельбе в Вене, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД.