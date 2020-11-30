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Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор

Анна Касаткина
10:41 30.11.2020
В январе этого года 41-летний Виктор Гаврилов бросил двух сыновей в аэропорту, так как, по его словам, не мог о них заботиться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Комсомольска-на-Амуре, оставивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево, получил один год и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности») и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В январе прошлого года 41-летний Виктор Гаврилов прилетел с сыновьями пяти и восьми лет в Москву из Хабаровского края. Он оставил детей в аэропорту с запиской, в которой указывал, что не в состоянии о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Правоохранители задержали его 13 февраля в Хабаровске.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина пытался похитить у знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей при помощи мобильного приложения. Однако перевод большой суммы был заблокирован банком.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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