Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор

Житель Комсомольска-на-Амуре, оставивший своих детей в московском аэропорту Шереметьево, получил один год и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности») и пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В январе прошлого года 41-летний Виктор Гаврилов прилетел с сыновьями пяти и восьми лет в Москву из Хабаровского края. Он оставил детей в аэропорту с запиской, в которой указывал, что не в состоянии о них заботиться, и улетел в Ростов-на-Дону. Правоохранители задержали его 13 февраля в Хабаровске.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина пытался похитить у знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей при помощи мобильного приложения. Однако перевод большой суммы был заблокирован банком.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.