Автоэксперт рассказал об особенностях новых правил сдачи экзаменов на права

Российский автоэксперт Владимир Сажин рассказал «Звезде» об особенностях новых правил сдачи экзамена для получения водительских прав с апреля 2021 года. Напомним, согласно новому регламенту, проверка навыков будет проходить только в условиях дорожного движения. Экзамен на закрытой площадке сохранится лишь для мотоциклистов.

По словам эксперта, по новым правилам, россиянам все равно придется учить необходимую теорию. А несколько элементов площадки будут проходить в самой автошколе.

«Но они (навыки вождения. - Прим. ред.) будут приниматься в городских условиях на экзамене сотрудниками ГИБДД. Чем это может грозить ученикам? Им площадку в автошколе не будут давать от слова «совсем». Что касается городских условий, сложно представить, когда в городе найдут подъем, чтобы отработать навык движения, к примеру, элемент эстакады», - отметил Сажин.

По словам автоэксперта, отработка элементов площадки на закрытых автодромах прописана в программах и ПДД. Но практика показывает, что за счет площадки сокращается программа обучения в городе.

Ранее сообщалось, что в России билеты к экзамену на водительские права изменят с учетом статистики ДТП. В ГИБДД объяснили, что пакет документов с данными об авариях оформляют в рамках ДТП. Это оперативная система сбора.

Далее данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят ДТП. Исходя из этого, в ГИБДД предложили переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП.