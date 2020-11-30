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Росстат привлечет нейросети для подсчета инфляции

Светлана Иванова
10:39 30.11.2020
Технологии искусственного интеллекта и сведения от контрольно-кассовой техники позволят Росстату учитывать «миллионы» параметров при подсчете инфляции.
Росстат привлечет нейросети для подсчета инфляции
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

В 2021 году Росстат планирует перейти на новый метод расчета инфляции. При подсчете статистики будут учитываться «миллионы» параметров, а сборы данных будут вестись при помощи контрольно-кассовой техники.

Об этом стало известно из презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко, отмечает РБК.

Новый порядок подсчета потребительской инфляции предполагает объединение технологий искусственного интеллекта и сведений, предоставляемых контрольно-кассовой техникой.

В ведомстве подчеркнули, что первые оценки индекса потребительских цен по новому методу планируется получить уже в 2021 году.

Сейчас данные для расчета инфляции собираются вручную, на что задействованы более одной тысячи сотрудников Росстата в регионах. В ведомстве подчеркнули, что это является нормальной практикой в мире и ручной труд используется для обследования цен во всех странах. В России для получения данных по подсчету инфляции каждый месяц исследуются порядка 400 наименований товаров и около 120 услуг, собираются 700 тысяч ценовых котировок.

Новый метод позволит в разы увеличить эти показатели: речь будет идти об одной тысяче товаров и нескольких миллионах ценовых котировок. При этом технология нейронных сетей Open Neural Network Exchange будет использоваться для машинной обработки кассовых данных.

Стоит отметить, что для реализации планируемого Росстату необходимы данные об адресе торговой точки как минимум с указанием населенного пункта, чтобы отличить сельскую местность от городской, тогда как сейчас эти сведения поступают анонимно. Чтобы получить доступ к соответствующим сведениям, необходимы поправки в статью о налоговой тайне.

Как стало известно РБК, над решением этой проблемы уже работают в ФНС. В частности, в августе 2020 года был подписан совместный приказ ФНС и Росстата, устанавливающий передачу первичных деперсонифицированных данных, содержащихся в кассовых чеках, а именно цены за единицу товара с учетом скидок и наценок. Налоговики добавили, что сведения передаются с возможностью агрегирования по месту нахождения контрольно-кассовой техники по городам/районам, по субъектам Российской Федерации.

В Росстате добавили, что конечной целью меры является повышение доверия со стороны населения к официальной статистике.

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