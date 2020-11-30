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ФСБ опубликовала видео задержания бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Анна Касаткина
10:37 30.11.2020
Боевики задержаны в связи с участием в столкновении с российскими военнослужащими в 1999 году.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

ФСБ России опубликовала кадры задержания двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба в Чечне. Асланбек и Саламбек Идаловы участвовали в столкновении 4 октября 1999 года в станице Червленная, при котором погибли 15 российских военнослужащих.

На видео запечатлено задержание Идаловых правоохранителями, а также их доставление в следственное управление.

Против боевиков, участвовавших в столкновении, СК России ранее возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России.

Мероприятия по розыску других участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших ответственности, продолжаются.  

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