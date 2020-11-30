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Видео из переноски: хозяева показали, как обращаются с животными в аэропорту

Иван Линдеманн
00:51 30.11.2020
Грузчики дразнили питомца лаем и ругались матом.
© Видео: harpo_beagle, Instagram © Фото: harpo_beagle, Instagram

В социальной сети Instagram появилось видео о том, что происходит с животными в аэропорту. Хозяева собаки по кличке Харпо установили ей в переноску скрытую камеру и посмотрели, как персонал обращается с питомцами.

Судя по видео и подписям к нему, люди вылетали из аэропорта Сочи в Санкт-Петербург. Это был первый перелет собаки.

«Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный», - написала автор ролика.

Далее питомца в клетке на лифте опустили вниз, где его встретили грузчики.

«Отдай косточку быстро», - сказал один из сотрудников.

Далее он стал провоцировать питомца, ругался матом, а затем начал имитировать лай. Собака стала отвечать.

«Заткнись и жри», - сказал один из грузчиков.

После этого видео из Сочи обрывается.

«Здесь с ним вели себя нормально и аккуратно. Харпо ни разу не залаял с тех пор, как мы приземлись в Пулково», - написала хозяйка уже из аэропорта Петербурга.

Также автор видео отметила, что немедленно позвонила в аэропорт Сочи, чтобы пожаловаться на грубое обращение грузчиков с ее питомцем.

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