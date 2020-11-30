Два кандидата и две партии: как Байден строит планы, а Трамп идет ва-банк

Дональд Трамп долго отказывался признавать поражение. Но на этой неделе все-таки дал распоряжение своей администрации начать юридический процесс передачи власти от республиканцев к демократам.

С одной стороны, Трамп начал передачу власти, но с другой, в очередной раз заявил, что не признает себя проигравшим. И шанс отстоять свою победу у него еще есть. Это произойдет, если Верховный суд страны признает, что демократы на выборах осуществляли массовые вбросы бюллетеней и подтасовывали результаты.

И такой прецедент в судебной истории США есть. Брюс Маркс, бывший сенатор от штата Пенсильвания, в 1994 году точно так же, как сейчас Трамп, судился с демократами за свою победу. И ему удалось это сделать. Сейчас Брюс Маркс начинает активно помогать Дональду Трампу.

«Это фото в газете, здесь я приношу клятву в Сенат штата. Я это сделал сразу, как выиграл суд и меня назвали сенатором. Это моя мама поздравляла меня с победой, но она не была в курсе, что произошло до этого на выборах», - рассказал сенатор от штата Пенсильвания в 1994–1995 годах, адвокат Брюс Маркс.

Сейчас Брюс Маркс - преуспевающий адвокат. В 1994 году он участвовал в выборах в Сенат штата Пенсильвания от Республиканской партии. Выборы были жесткими, скандальными, в чем-то походили на нынешние президентские. Брюс Маркс тогда проиграл по голосам, но тут же подал судебный иск. И победил! Он стал первым политиком в США, получившим победу на выборах через суд.

«Мы доказали по нашему делу массовое мошенничество на выборах. Судья отстранил моего оппонента из Сената и отдал пост мне. И когда я стоял в Сенате перед клятвой, я повернулся к моей жене и сказал: “Я всегда знал, что мы выиграем это дело в суде”. На что она мне ответила: “Ты был единственным, кто так думал”», - рассказал Брюс Маркс.

Брюс Маркс стал адвокатом Дональда Трампа. Он занимается исками в суд по поводу неправомерности позднего голосования по почте и массовых нарушений во время самих выборов.

«Я знаю Дональда Трампа с 1994 года. Когда я был избран в Сенат, он услышал о моем деле, ведь тогда об этом деле говорили все. Это был первый раз, когда через суд один кандидат был дисквалифицирован, а второй силой закона поставлен на его место, после доказательства массового мошенничества. Но никто в нашей стране с тех пор так и не смог доказать массовое мошенничество на выборах. И сейчас, думаю, мое дело близко к тому, что произошло с Трампом на выборах в Пенсильвании. Я могу дать Трампу несколько советов, как выиграть это дело», - пояснил Брюс Маркс.

Судебный прецедент Брюса Маркса значит для Трампа, что американская Фемида может быть справедлива. И тогда, вполне вероятно, не за горами и победа. Пересчеты в отдельных штатах уже ничего не решат, теперь надо идти ва-банк. Демократам все еще могут дать красную карточку и удалить из Белого дома на 4 года так же, как это случилось с оппонентом Брюса Маркса.

«Байден войдет в Белый дом в качестве президента только, если сможет доказать, что его нелепые “80 миллионов голосов” не были получены обманным путем. Все видели собственными глазами, массовое мошенничество в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки. Так что у него большая неразрешимая проблема», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Но сколь бы воинственными не были заявления Трампа, на этой неделе он все же распорядился начать процесс передачи власти команде Джо Байдена. И даже пообещал уйти, если за демократа проголосуют выборщики.

«Я покину Белый дом, если Коллегия выборщиков это сделает. Но они совершат ошибку. Потому что эти выборы были фальсификацией», - заявил Дональд Трамп.

Трамп не сдается, но все же приводит дела в порядок. На неделе он помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиненного в даче ложных показаний о контактах с Россией. Обычно помилования раздают перед отставкой. Но Трамп использовал другую традицию - приурочил свое решение ко Дню Благодарения. Вместе с Флинном амнистию получила и индейка, которой повезло не попасть на праздничный стол.



Не смотря на широкие жесты и фирменную ухмылку на лице, Трамп, похоже, на пределе. В сеть попало видео, на котором американский президент нецензурно ругает лунку, во время любимой игры в гольф. Перед этим он промахнулся несколько раз подряд.



А Джо Байден ведет себя как без пяти минут мистер президент. Он вовсю приглядывается к Белому дому, хотя его сюда пока никто не приглашал. Но это не мешает ему планировать что и как он там устроит. На неделе демократ анонсировал список первых членов своей будущей администрации.

Для наглядности он даже разместил у себя в Twitter видеоролик с будущими претендентами на посты. Интересно, что на единственном кадре, где присутствует сам, он почему-то запечатлен вместе с Ангелой Меркель

Наибольшей интригой был кандидат на место госсекретаря. Им, вероятно, станет Энтони Блинкен. Во время вице-президентства Байдена он был советником по безопасности и занимался темой Ирака. Сам Байден называет Блинкена не иначе как «суперзвездой», который может справиться с любой работой. Энтони Блинкен помимо политической карьеры, играет на гитаре, пишет песни о любви, может объяснить детям что такое ООН.

«Это здание ООН. Организации, которая защищает нации. Это место для разных стран со всего мира. Мы собираемся вместе, чтобы решить важные проблемы», - рассказывал Блинкен в 2016 году в популярной детской передаче «Улица Сезам».

Блинкен, как и все демократы, с подозрением относится к РФ, хотя его дед был родом из России. Рассуждая о налаживании отношений с Москвой, Блинкен неизменно придерживается принципа: дружить, конечно, нужно, но только пока это выгодно Вашингтону. И даже перезагрузку отношений, которую с 2009 году пытался начать Джо Байден, Энтони Блинкен истолковал по-своему.

«Байден высказался кристально ясно: хотя мы и стремились к перезагрузке отношений с Россией, мы не были намерены отступать от своих базовых принципов. Мы не собирались начинать передел зон влияния в Европе или где бы то ни было еще», - говорил Энтони Блинкен в октябре 2017 года.

Советником по нацбезопасности у Байдена будет Джек Салливан, который до этого работал госсекретарем Хилари Клинтон. Особая должность – спецпосланник по климату – должна достаться Джиму Керри, который был госсекретарем у Обамы. И впервые пост директора ЦРУ может занять женщина – Эврил Хэйнс. При Обаме она была заместителем главы разведывательного управления. Список Байдена уже назвали «возвращением Обамы». Ему даже пришлось оправдываться во время телеинтервью. И он свалил все на Трампа.





«Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем администрация Обамы. Президент Трамп изменили ситуацию», - пояснил Джо Байден.

Успел Байден и опубликовать план на первые сто дней своего возможного президентского срока. И там: «все назло Трампу». Поэтому уйдет Дональд Трамп с поста президента или нет - ближайшие полгода яростное и непримиримое противостояние двух кандидатов и двух американских партий будет оставаться лейтмотивом политической жизни в США.