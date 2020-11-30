Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Мужчины назвали самые нежелательные подарки на Новый год. В антирейтинг портала по поиску работы попали футболки, носки и трусы. Против них высказались 13% опрошенных.

Женщины рассказали, что им не нравится получать на Новый год игрушки, магниты и другие сувениры. Против подарков такого рода выступили 4% респондентов.

Большинство мужчин заявили, что не отказались бы от тортов и конфет. Только 1% опрошенных сказал, что такие презенты им не по душе.

Почти треть респондентов и сильного, и слабого пола сообщили, что никогда не получали плохих подарков, четверть считают, что хуже всего - остаться вообще без внимания.

В опросе приняли участие 1600 взрослых россиян из разных регионов.