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Россияне назвали худшие подарки на Новый год

Иван Линдеманн
00:13 30.11.2020
Почти треть респондентов сообщили, что никогда не получали плохих подарков, четверть считают, что хуже всего - остаться вообще без внимания.
Россияне назвали худшие подарки на Новый год
© Фото: pixabay.com

Мужчины назвали самые нежелательные подарки на Новый год. В антирейтинг портала по поиску работы попали футболки, носки и трусы. Против них высказались 13% опрошенных.

Женщины рассказали, что им не нравится получать на Новый год игрушки, магниты и другие сувениры. Против подарков такого рода выступили 4% респондентов.

Большинство мужчин заявили, что не отказались бы от тортов и конфет. Только 1% опрошенных сказал, что такие презенты им не по душе.

Почти треть респондентов и сильного, и слабого пола сообщили, что никогда не получали плохих подарков, четверть считают, что хуже всего - остаться вообще без внимания.

В опросе приняли участие 1600 взрослых россиян из разных регионов.

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