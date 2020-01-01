В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам

В социальной сети актрисы Анастасии Заворотнюк появилось обращение ко всем, кто переживал за ее самочувствие и молился за нее. Публикация была размещена в канун Нового года.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», - говорится в Instagram.

Автор публикации также передал пожелания здоровья и благополучия Заворотнюк и ее семье.

Звезда телевидения, по неофициальным данным, страдает от рака мозга. Ранее появилась информация, что ее самочувствие значительно улучшилось.