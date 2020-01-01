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В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам

Наталия Майорова
03:00 01.01.2020
На странице актрисы в Instagram появилась благодарность к поклонникам и всем, кто переживает и молится за ее самочувствие.
В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам
© Фото: Ekaterina Tsvetkova globalllokpress

В социальной сети актрисы Анастасии Заворотнюк появилось обращение ко всем, кто переживал за ее самочувствие и молился за нее. Публикация была размещена в канун Нового года.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», - говорится в Instagram.

Автор публикации также передал пожелания здоровья и благополучия Заворотнюк и ее семье.

Звезда телевидения, по неофициальным данным, страдает от рака мозга. Ранее появилась информация, что ее самочувствие значительно улучшилось

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