В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам
На странице актрисы в Instagram появилась благодарность к поклонникам и всем, кто переживает и молится за ее самочувствие.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova globalllokpress
В социальной сети актрисы Анастасии Заворотнюк появилось обращение ко всем, кто переживал за ее самочувствие и молился за нее. Публикация была размещена в канун Нового года.
«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», - говорится в Instagram.
Автор публикации также передал пожелания здоровья и благополучия Заворотнюк и ее семье.
Звезда телевидения, по неофициальным данным, страдает от рака мозга. Ранее появилась информация, что ее самочувствие значительно улучшилось.