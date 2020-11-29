Американцы в «черную пятницу» потратили рекордную сумму на онлайн-покупки

В Соединенных Штатах в «черную пятницу» жители потратили на онлайн-покупки рекордные девять миллиардов долларов.

«Это на 22% больше предыдущего рекорда в 7,4 миллиарда долларов, установленного в 2019 году», - пишет Associated Press со ссылкой на результаты аналитиков.

В то же время, посещения магазинов в США в этот день сократилось на 52%.

По данным аналитического исследования, больше всего американцы скупали мобильные устройства и бытовую технику.