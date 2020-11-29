Специалист рассказал, когда россияне переболеют коронавирусом
У каждого человека заболевание будет протекать в зависимости от особенностей организма.
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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что большинство россиян перенесут коронавирус до конца 2020 года.
Специалист отметил, что у каждого заболевание будет протекать в зависимости от особенностей организма.
«Кто-то бессимптомно перенесет, кто-то с определенными симптомами в легкой, средне-тяжелой или тяжелой форме», - пояснил Викулов.
Также в комментарии URA.RU эксперт акцентировал, что выработка антител не гарантирует коллективного иммунитета.
Незадолго до этого член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал, почему антитела к коронавирусу могут исчезать.