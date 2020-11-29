В стране и мире Специалист рассказал, когда россияне переболеют коронавирусом Светлана Головина У каждого человека заболевание будет протекать в зависимости от особенностей организма. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что большинство россиян перенесут коронавирус до конца 2020 года. Специалист отметил, что у каждого заболевание будет протекать в зависимости от особенностей организма. «Кто-то бессимптомно перенесет, кто-то с определенными симптомами в легкой, средне-тяжелой или тяжелой форме», - пояснил Викулов. Также в комментарии URA.RU эксперт акцентировал, что выработка антител не гарантирует коллективного иммунитета. Незадолго до этого член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал, почему антитела к коронавирусу могут исчезать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика