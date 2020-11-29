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Более 2400 беженцев вернулись в Карабах за последние сутки

Светлана Головина
08:56 29.11.2020
Движение автобусной колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

За минувшие сутки в столицу Нагорного Карабаха вернулись 2431 беженцев из Армении.

«Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - уточняется в сообщении Минобороны России.

Общее число, вернувшихся в Нагорный Карабах в места постоянного проживания, достигло 23 514 человек.

Утром 29 ноября для оказания помощи местному населению в Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа (ВВО).

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