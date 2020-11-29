В стране и мире Более 2400 беженцев вернулись в Карабах за последние сутки Светлана Головина Движение автобусной колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России За минувшие сутки в столицу Нагорного Карабаха вернулись 2431 беженцев из Армении. «Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2431 человека. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - уточняется в сообщении Минобороны России. Общее число, вернувшихся в Нагорный Карабах в места постоянного проживания, достигло 23 514 человек. Утром 29 ноября для оказания помощи местному населению в Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа (ВВО). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика