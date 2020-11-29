В стране и мире Названы самые популярные направления для россиян осенью Светлана Головина Отмечается, что средняя стоимость авиабилета в этот период снизилась почти на две тысячи рублей по сравнению с 2019 годом. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press В числе самых популярных авианаправлений для путешествий по России осенью оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Также спросом у россиян пользовались Казань, Симферополь, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Поездом граждане чаще всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. «В рейтинг популярных железнодорожных направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань», - пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий. В документе также отмечается, что этой осенью средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4 580 рублей, что на 1 380 рублей дешевле, чем в 2019 году. Цена ж/д билета установилась на 2 240 рублей - на 130 рублей дешевле. Ранее специалисты назвали популярные города России для встречи Нового года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика