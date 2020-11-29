Кузбасс оказался в плену мощного смога

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске из-за накопления загрязняющих веществ в воздухе до 18.00 по местному времени 30 ноября объявлен режим черного неба.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности», - говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Местные жители жалуются в соцсетях на кашель, запах гари в квартирах даже при закрытых окнах, а также воспаление глаз, пишет «Тайга.инфо».

По данным властей, сильный смог связан с географическим расположением региона и климатическими условиями.