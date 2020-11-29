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Найденный в США таинственный монолит исчез

Светлана Головина
07:48 29.11.2020
От артефакта остался только верхний металлический треугольник и выемка в земле.
Найденный в США таинственный монолит исчез
© Фото: Mara Brandl, imagebroker, Globallookpress

Загадочный металлический монолит, обнаруженный в пустыне Соединенных Штатов, исчез. Об этом сообщили журналисты Salt Lake Tribune, прибывшие на место для изучения объекта.

Отмечается, что от артефакта остался только верхний металлический треугольник и выемка в земле.

«Незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена с государственных земель неизвестной стороной», - заявила представитель бюро по землеустройству Кимберли Финч.

Кроме того, житель Колорадо Риккардо Марино сообщил изданию, что накануне вечером по дороге к объекту видел грузовик, перевозивший огромный прямоугольный предмет, после чего артефакта на месте обнаружения не было.

Ранее представитель галереи в Нью-Йорке сообщил, что металлический монолит является арт-объектом художника Джона МакКракена.

По предварительным данным, объект простоял в пустыне около десяти лет.

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