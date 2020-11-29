Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Режиссер Дэвид Линч снимет сериал для онлайн-сервиса Netflix, пишет ProductionWeekly.

На данный момент сюжет и другие детали картины не уточняются. Однако сериалу уже присвоено рабочее название «Глициния» - род цветущих в субтропиках лиловых лиан.

По предварительным данным, в производство сериал будет запущен в мае 2021 года.

В настоящий момент официальных комментариев от Линча и представителей Netflix не поступало.