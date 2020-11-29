Дэвид Линч снимет сериал для Netflix
По предварительным данным, в производство сериал будет запущен в мае 2021 года.
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Режиссер Дэвид Линч снимет сериал для онлайн-сервиса Netflix, пишет ProductionWeekly.
На данный момент сюжет и другие детали картины не уточняются. Однако сериалу уже присвоено рабочее название «Глициния» - род цветущих в субтропиках лиловых лиан.
По предварительным данным, в производство сериал будет запущен в мае 2021 года.
В настоящий момент официальных комментариев от Линча и представителей Netflix не поступало.